The Strongest goleia Huachipato e lidera grupo do Grêmio

Novamente com bom uso do fator casa, o The Strongest bateu o Huachipato, por 4 a 0, em duelo da quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O marcador, construído no Estádio Hernando Siles, fez o Tigre chegar aos dez pontos e ficar isolado na ponta do Grupo C. O Huachipato, com cinco, é o segundo colocado, enquanto Estudiantes (quatro) e Grêmio, com três, completam a chave. Vale ressaltar que, por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul, o Imortal tem dois jogos a menos que seus concorrentes.

No início do embate, como de praxe, os stronguistas buscaram pressionar o adversário na busca por abrir rapidamente o placar. Especialmente, com a aposta nas finalizações de média e longa distância, situação onde Rodrigo Ramallo forçou o goleiro Martín Parra precisou trabalhar bem.