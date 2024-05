São Paulo e Cruzeiro pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor e Raposa medem forças nesta quinta-feira, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

O Tricolor Paulista vive um momento complicado no Brasileirão. Afinal, em seis jogos, são cinco derrotas e um empate. Aliás, esta igualdade aconteceu justamente na primeira rodada, ou seja, já são cinco partidas seguidos saindo derrotados. Por fim, São 10 gols marcados e 20 sofridos. Assim, a equipe do técnico Menta precisa reagir desesperadamente se quiser sonhar com algo maior na competição.

São Paulo e Cruzeiro medem forças nesta quinta-feira (16), no CFA Laudo Natel, em Cotia, às 19h, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Tricolor Paulista é o penúltimo colocado na tabela e busca desesperadamente da sua primeira vitória na competição. Por outro lado, a Raposa está na 12° posição e quer se aproximar dos primeiros na classificação.

Como chega o Cruzeiro

Por outro lado, a Raposa também tenta mudar sua história na competição. Afinal, apesar de estar na 12° posição, a equipe soma apenas duas vitórias no Brasileirão. A última no dia 24 de abril, diante do Fortaleza. Na última rodada, o Cruzeiro não entrou em campo, já que o embate contra o Internacional foi adiado por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Assim, a equipe Celeste teve um grande período de preparação para este duelo contra o São Paulo.

SÃO PAULO X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 7° rodada

Data: 16/05/2024, às 19h

Local: CFA Laudo Natel, em Cotia (SP)

SÃO PAULO: Felipe Preis; Igor, Lucas Loss, Osorio e Miranda; Cauã Lucca, Ferreira e Hugo; Ganael, Ryan Francisco e Caio. Técnico: Menta.

CRUZEIRO: Marcelo; Dorival, Pedrão, Bruno Alves e João Gabriel; Seninha, Xavier, Gui Meira e Jhosefer; Ruan Índio e Tevis. Técnico: Fernando Oliveira

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.