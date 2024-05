Santos vence a Ponte Preta e reassume a liderança da Série B

Com gols de Gil e Giuliano, Santos aplica 2 a 1 no Moisés Lucarelli e chega aos 12 pontos em cinco rodadas da Segundona

O Santos venceu a Ponte Preta por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (15) e reassumiu a liderança da Série B. No Moisés Lucarelli, a equipe comandada por Fábio Carille contou com gols de Gil e Giuliano do primeiro tempo da partida pela sexta rodada da competição. Já a Macaca descontou com Sérgio Raphael, na etapa complementar.

Com o resultado, o Santos agora tem 12 pontos, à frente do Sport só pelo saldo de gols: 8 a 6. Os rivais Goiás e Vila Nova completam o G4, com 10 e 9, respectivamente. Já o primeiro fora é o América, também com 9. A Ponte Preta, por sua vez, aparece em 14º, com cinco pontos. Todos os 20 times têm os mesmos cinco jogos na Série B.

Ponte até começa melhor, mas Santos logo se impõe

Os donos da casa começaram mais em cima, enquanto o Santos esperava os momentos certos para contra-atacar. A Macaca teve uma movimentação interessante no início da partida, sobretudo com Matheus Régis e Elvis. No entanto, quem abriu o placar foi o Santos. Afinal, aos 15, Otero tocou para Guilherme. Este, por sua vez, cruzou para Gil marcar de cabeça.