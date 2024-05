Red Bull Bragantino surpreende e vence o Palmeiras no Brasileirão Sub-20

Red Bull Bragantino, fora de casa, interrompeu a série de 100% do Palmeiras no torneio nacional e somou a primeira vitória Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (15), o Red Bull Bragantino surpreendeu o Palmeiras e venceu por 2 a 0 na Arena Barueri, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os gols do jogo saíram através de Marcelo Brás e Filipe Gabriel. Com o placar, o Verdão perdeu o 100%, mas segue na liderança, com 18 pontos. O Massa Bruta é o 16º, com sete pontos. Calendário Na próxima rodada, o Palmeiras busca a sua recuperação diante do Bahia, em Salvador. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino mede forças com o São Paulo, em casa.

Primeiro tempo e gols do Red Bull Bragantino Os primeiros 45 minutos foram de pura trocação entre as duas equipes. Melhor equipe até o momento, o Palmeiras explorava a qualidade do setor ofensivo e tentava envolver o Bragantino. Por outro lado, o Massa Bruta apostava em contra-ataques para surpreender o adversário. O primeiro gol do Bragantino veio nos minutos iniciais com Marcelo Bras. Após cruzamento da esquerda, a zaga não cortou e o jogador do Massa Bruta tocou na saída do goleiro, 1 a 0. Em bela jogada individual, o Bragantino ampliou a sua vantagem ainda na etapa inicial. Filipe Gabriel deixou quatro marcadores na saudade, invadiu a grande área e bateu no canto, 2 a 0.