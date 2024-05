Pablo Vittar entra para o mundo do futebol. Entenda

Cantora Pablo Vittar decidiu se aventurar no futebol dos Estados Unidos da América e surpreendeu o mundo com a sua chegada

A cantora Pablo Vittar é uma das principais do Brasil. No entanto, ela resolveu ampliar sua atuação no mundo da música e agora se arrisca até no futebol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, está enganado quem acredita que ela vai para dentro das quatro linhas. Ou até mesmo vai comprar uma SAF de algum clube. Pablo Vittar se arriscou no futebol dos Estados Unidos da América.