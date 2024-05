Fluminense x Cerro Porteño-PAR: onde assistir, escalações e arbitragem

Após perder para o São Paulo e entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Fluminense volta sua atenção para a Libertadores. Assim, a equipe carioca terá pela frente o Cerro Porteño no Maracanã, às 19h (de Brasília), nesta quinta-feira (16). Caso o Tricolor saia de campo com os três pontos irá garantir uma vaga nas oitavas de finais do torneio continental.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No momento, os comandados de Fernando Diniz ocupam a liderança isolada do Grupo A com oito pontos, três à frente justamente da equipe paraguaia. Colo-Colo-CHL, com quarto, e Alianza Lima-PER, com três, completam a chave.