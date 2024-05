Fluminense encerra preparação para pegar o Cerro; veja provável escalação

O Fluminense encerrou sua preparação para enfrentar o Cerro Porteño (PAR), na quinta-feira (16), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores-2024. No último treino preparatório, realizado nesta quarta (15), o técnico Fernando Diniz praticamente definiu a escalação para o duelo em questão.

O conta com novos problemas, visto que não contará com os zagueiros Felipe Melo, suspenso, e Manoel, que está com dores na coxa e deverá ser preservado. Lembrando que Fernando Diniz tomou cartão vermelho contra o São Paulo, mas está apto a comandar o Fluminense contra o Cerro, já que a suspensão só contará no Brasileirão (jogo do dia 25 contra o Botafogo).

Segundo o portal “ge”, os zagueiros Antônio Carlos e Felipe Andrade treinaram como titulares. Já Marquinhos se manteve na lateral-direita. Suspenso contra o São Paulo, Ganso volta à titularidade.