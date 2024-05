Flamengo x Bolívar, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Fla está fora do G2 do Grupo E da Libertadores. Assim, tem de vencer para se manter com chance de avançar às oitavas

Nesta quarta-feira (15/5), às 21h30 (de Brasília), o Flamengo enfrenta o Bolívar, no Maracanã. Trata-se de um jogo decisivo para o Rubro-Negro, Afinal, com apenas quatro pontos e em terceiro lugar no Grupo E, caso não vença o jogo, não mais dependerá de seus esforços para alcançar as oitavas de final. Isso porque o Bolívar tem dez pontos e o Palestino (que já jogou na rodada), sete. Neste jogo com ares dramáticos, a Voz do Esporte fará a sua tradicional cobertura-raiz. Ela começa bem antes, com um esquenta a partir das 20h. Assim que a bola rolar, Christian Rafael estará na narração.

Flamengo x Bolívar terá os comentários de João Miguel Lotufo, com as reportagens a cargo de Pedro Rigoni. Clique acima, a partir das 20h (de Brasília) e acompanhe este duelo pela Libertadores.