Enchentes no RS: Papa abençoa camisas autografadas de Messi, Neymar e Mbappé que vão a leilão

O Papa Francisco abençoou três camisas autografadas por Neymar, Messi e Mbappé porque os itens serão leiloadas para ajudar o povo do Rio Grande do Sul que sofre com a tragédia ocasionada pelas enchentes.

PAPA ABENÇOA ITENS

Nesta quarta-feira, o padre Omar Raposo, responsável pela conservação do Cristo Redentor, levou os itens ao Vaticano para uma sessão pública com o Papa. Aliás, ele estava acompanhado por Carla e Rodrigo Ferro, os donos das camisas que foram doadas por eles para o leilão.

LEILÃO DOS ITENS

A Arquidiocese do Rio de Janeiro divulgará as informações sobre a data do leilão, que será realizado de forma online, mas ainda não há uma data marcada.