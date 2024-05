Colo-Colo busca valente empate com o Alianza Lima

Apesar de um duelo movimentado no aspecto de intensidade, as chances claras para abrir o marcador tinham caráter raro na etapa inicial. Na primeira mais clara, aos 19 minutos, o experiente Hernán Barcos chegou a marcar após chute reboteado pelo goleiro Brayan Cortés. Todavia, o assistente levantou a bandeira e a revisão do Árbitro de Vídeo confirmou a anulação do tento.

Alianza Lima e Colo-Colo jogaram nesta quarta-feira (15), no Estádio Alejandro Villanueva, pelo Grupo A da Libertadores. Com o resultado de 1 a 1, os mandantes seguem na última colocação da chave, com quatro pontos, enquanto os colo-colinos estão em terceiro, angariando cinco unidades. O Fluminense lidera o grupo, tendo oito pontos, e o Cerro Porteño fecha a classificação, também com cinco pontos.

E, quando o embate chegou aos 41 minutos, os donos da casa abriram a conta em falha bizarra da zaga chilena. Após Cortés sair do gol e ser encoberto, a bola não foi com força suficiente e foi interceptada por Esteban Pavez. Porém, na saída de jogo, o meio-campista mandou na cabeça de Barcos que só teve o trabalho de bloquear o passe e ver a pelota entrar no fundo da meta.

Na base da raça

No segundo tempo, o ímpeto dos visitantes mostrou um time mais ativo e controlador das ações ofensivas. Nesse sentido, o Alianza se compactava na defesa e buscava especular os contra-ataques. Porém, aos 22 minutos, Damián Pizarro foi com força excessiva em uma dividida com Adrián Arregui, pisando na perna do adversário. Assim, após revisão do Árbitro de Vídeo, o árbitro Yael Falcón mostrou cartão vermelho direto para o atacante do Cacique. O castigo até veio três minutos depois onde Barcos chutou cruzado após passe de Franco Zanelatto. Porém, o VAR detectou impedimento, antes da bola ser alçada na área, e anulou o tento.

Em meio a um cenário bastante desfavorável, os chilenos se valeram da bola aérea e de seu nome mais estelar para buscar um heróico empate. Com 33 minutos, Cristián Zavala cruzou e Arturo Vidal testou com tal precisão que encobriu Ángelo Campos, no ângulo esquerdo.