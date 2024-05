Aránguiz, do Inter, foi o único a não ser avisado de ausência em pré-lista do Chile

Ponta conta das enchentes no Rio Grande do Sul, técnico Ricardo Gareca disse que 'não queria incomodar' Charles Aránguiz

Fora da pré-lista de convocados do Chile para a Copa América, o volante Charles Aránguiz, do Inter, não foi comunicado por Ricardo Gareca da sua ausência da seleção. O treinador explicou que não pôde entrar em contato por conta da situação que se encontra o Rio Grande do Sul. O estado sofre com as enchentes há mais de uma semana.

Dessa maneira, Garece informou que Aránguiz foi o único atleta com quem não conversou após a divulgar a pré-lista de convocados, que conta com 55 nomes, para a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos de 20 de junho a 14 de julho. Assim, a convocação final para a competição será anunciada no próximo dia 12.

“Charles foi o único jogador que não pude falar. Não quis incomodá-lo, não pude falar por questões pessoais dele. Não quisemos invadir essa questão, mas na medida em que ele queira e vejamos que tem a intenção de seguir na seleção, vamos considerar”, comentou o treinador, em entrevista à “Cooperativa Deportes”, do Chile.