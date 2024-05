Alex de volta à Turquia, agora como técnico do Antalyaspor

Ídolo do Fenerbahçe, onde tem até estátua, ex-jogador vai comandar outro clube turco a partir do meio do ano

Alex está de volta ao futebol da Turquia. O ex-jogador e agora técnico brasileiro acertou com o Antalyaspor para ser o treinador da equipe na próxima temporada. O ex-meia é ídolo do Fenerbahçe, onde tem até estátua, e agora retorna ao país para defender outro clube em sua segunda experiência como treinador profissional, e a primeira fora do Brasil.

Ao mesmo tempo, o acerto de Alex com o Antalyaspor frustrou os planos do Coritiba, que sonhava em ter o ídolo no comando da equipe para a disputa da Série B. Como treinador, Alex também já teve passagens pelo sub-20 do São Paulo e comandou o Avaí no início de 2023.

Agora, o treinador terá que resolver os problemas do Antalyaspor, atual 10º colocado do Campeonato Turco.