Palmeiras e RB Bragantino pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão é o líder da competição com 100% de aproveitamento, enquanto Massa Bruta tenta primeira vitória na competição

O Palmeiras encara o RB Bragantino nesta quarta-feira (14), às 15h, na Arena Barueri, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Verdão é o líder da competição e o único com 100% de aproveitamento. Até aqui são seis jogos e seis vitória e uma campanha espetacular. Por outro lado, o Massa Bruta vive uma situação oposta. Ainda não venceu na competição e está na 18° colocação, com três pontos somados.

Como chega o Palmeiras

O Verdão venceu as seis partidas que disputou até o momento pelo Brasileiro Sub-20, ocupando a liderança, com 18 pontos. Aliás, o time palestrino tem 16 gols marcados e seis sofridos. A equipe tem como destaque o quarteto Benedetti, Thalys, Allan e Luighi, que dividem a artilharia, com quatro tentos cada. Assim, o Palmeiras aparece como o grande favorito na partida, também pelo momento vivido pelo RB Bragantino.

Como chega o RB Bragantino

Já o Massa Bruta vive um momento completamente oposto ao seu adversário. Afinal, até aqui, são seis jogos na competição com três empates e três derrotas. Além disso, a produção ofensiva vai decepcionando com apenas quatro gols marcados até aqui. A defesa também não vem bem, já que sofreu oito tentos na competição. Assim, o RB Bragantino tenta surpreender o líder da competição, atuando longe da sua casa e conseguir a primeira vitória no torneio.

PALMEIRAS X RB BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – Sétima rodada

Data e horário: 15/05/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Vitor Reis, Benedetti e Arthur; Coutinho, Patrick e Allan; Edney, Thalys e Luighi. Técnico: Lucas Andrade.

RB BRAGANTINO: Joaquim; Vinicius Lago, Italo, Kevão, Kauê Ricardo, Riquelme, Alexandre Pena, Gabriel Lopes, Filipe Gabriel, Marcelinho e Marquinhos. Técnico: William Batista.

Árbitro: Gabriel Petrini Rodrigues Cruz (SP)

Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima (SP) e Gabriel Rodrigues Santos (SP)