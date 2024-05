Óscar Romero classifica punição do Botafogo como ‘apressada’

Óscar Romero e Diego Hernández foram afastados do Botafogo por razões disciplinares e ficaram de fora da próxima rodada da Libertadores. Assim, ambos retornaram ao Rio de Janeiro e sequer viajaram com os companheiros para Lima, no Peru. O paraguaio, dessa forma, não ficou satisfeito depois do episódio e classificou a decisão do clube como “apressada”.

“Aconteceram coisas com meu companheiro, com Diego (Hernandez), na concentração que não deveria acontecer. Eles tomaram a decisão, para mim apressada. A mim, informaram a decisão de voltar ao Rio e fiquei surpreso”, disse Óscar Romero para Rádio Monumental, do Paraguai.