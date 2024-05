Nino, ex-Fluminense, processa o ex-deputado Alexandre Frota

O zagueiro Nino, do Zenit e com passagem pelo Fluminense, está processando o ex-deputado federal Alexandre Frota por uma declaração sobre uma das convocações de Fernando Diniz durante passagem do profissional como técnico interino da Seleção Brasileira. A informação é da ‘Rádio Itatiaia’.

Nino pede R$ 50 mil de indenização e alega que as declarações foram “pesadas e desproporcionais”. O caso corre na 2º Vara Cívelde Cotia, em São Paulo.