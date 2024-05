Fluminense x Cuiabá (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças nesta quarta-feira (15), às 15h, no Vale das Laranjeiras, pela 7ª rodada do Brasileirão Sub-20

O Fluminense tenta se recuperar na classificação do Campeonato Brasileiro sub-20. Afinal, nesta quarta-feira (15), às 15h (de Brasília), a equipe volta a campo para medir forças com o Cuiabá, no Vale das Laranjeiras. Com apenas uma vitória em seis rodadas, o Tricolor precisa vencer para tentar encostar no G8.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, no momento, o time soma cinco pontos, na 15ª rodada. O Dourado, por sua vez, surpreende com uma campanha consistente na 6ª posição, com onze pontos.