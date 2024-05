Flamengo x Bolívar: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situação delicada no Grupo E da Libertadores, o Flamengo vai em busca dos três pontos, em casa, contra o Bolívar Crédito: Jogada 10

O Flamengo recebe o Bolívar nesta quarta-feira (15), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (de Brasília). Para o Rubro-negro apenas a vitória interessa, afinal, está fora da zona de classificação, com com quatro pontos. Por outro lado, o time boliviano, líder isolado, tem 10. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Onde assistir A TV Globo e o Paramount+ transmitem a partida.

No primeiro duelo entre as equipes, o Bolívar venceu por 2 a 1, com gols de Francisco da Costa e Bruno Sávio. Viña marcou pelo Flamengo. Como está o Flamengo Para o jogo no Maracanã, o técnico Tite deve repetir a escalação da equipe que iniciou o jogo contra o Corinthians, no sábado. Arrascaeta e Pedro, que eram dúvidas, vão para o jogo. Eles devem ficam no banco de reservas. Em contrapartida, o treinador não contará com Pulgar e Bruno Henrique, que se recuperam de entorses no tornozelo esquerdo.