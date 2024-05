Casa cheia: Flamengo x Bolívar terá grande público no Maracanã

Segundo a jornalista Raisa Simplício, os torcedores do Flamengo já garantiram 50.389 entradas para o jogo. O Setor Sul, o mais cobiçado pelos rubro-negros, já está esgotado.

O Flamengo recebe o Bolívar na quarta-feira (15), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Para o confronto no Maracanã, fundamental para o futuro do time carioca na competição, a certeza é de casa cheia. Afinal, cerca de 50 mil ingressos já foram vendidos.

Em contrapartida, ainda restam bilhetes para os seguintes espaços: Sul Inferior, Leste Superior e Inferior, Oeste Inferior e Maracanã+.

Situação do Flamengo na Libertadores

Na terceira posição do Grupo E, o Flamengo precisa vencer os dois últimos jogos desta fase para sonhar com a vaga às oitavas. Após pegar o Bolívar, o Rubro-Negro recebe o Millonarios, também no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.