‘Equipe está muito necessitada’, diz técnico do Bolívar sobre o Flamengo

Na terceira posição do Grupo E da Libertadores, o Flamengo precisa vencer o Bolívar, na quarta-feira (15), para seguir sonhando com a vaga às oitavas da competição. Dessa forma, o treinador da equipe boliviana, Flávio Robatto, definiu a situação do time rubro-negro como “necessitada”, e explicou que espera uma partida complicada no Maracanã.

“Muito difícil, muito. A equipe está muito necessitada, são obrigados a ganhar. Eles têm o melhor elenco do continente. Será muito difícil, mas esperamos estar a altura. (…) Esta quarta-feira será não só um desafio futebolístico, porque provavelmente estaremos classificados quando acabar a partida, mas sim um desafio pela glória”, disse Robatto.