Universitario x Botafogo terá transmissão em General Severiano

Evento terá telão, churrasco e roda de samba, na sede oficial do clube alvinegro. Saiba mais detalhes!

O Botafogo tem, agora, um jogo decisivo pela Libertadores. Na próxima quinta-feira (16), às 19h, visita o Universitario, em Lima, no Peru. A partida será transmitida ao vivo em General Severiano, sede do Glorioso, em evento com telão, roda de samba e churrasco liberado. Assim, os ingressos são limitados e custam R$ 50. A festa começa às 17h, duas horas antes da bola rolar.

O evento é uma parceria do Botafogo com o Embrazado e retoma, então, a tradição de eventos em General Severiano em jogos do Glorioso. Aliás, o General, mascote dos esportes alvinegros, também estará presente para animar a galera.