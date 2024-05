Sem espaço no Barcelona, Vitor Roque entra no radar do Flamengo

O jovem Vitor Roque, que recentemente chegou ao Barcelona, se depara com um cenário delicado no clube espanhol. Afinal, com o fim da atual temporada, Xavi, treinador da equipe, decidiu que não contará com o brasileiro para a segunda metade do ano. Dessa forma, a tendência é que o atacante seja emprestado. Um dos destinos, aliás, pode ser o Flamengo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o jornalista Julio Miguel Neto, a diretoria rubro-negra monitora a situação de Vitor Roque. Inclusive, caso abram negociações com os espanhóis, os dirigentes do Flamengo podem envolver Lorran, que vem se destacando no profissional, em uma transação.