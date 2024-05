Real Madrid x Alavés: escalações e onde assistir

Clube merengue volta a campo após celebração do título do Campeonato Espanhol no último final de semana Crédito: Jogada 10

Na ‘ressaca’ do título, o Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol nesta terça-feira (14). O clube merengue recebe o Alavés às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, apenas para cumprir tabela nesta reta final da La Liga. A partida é válida pela 36ª rodada da competição e os donos da casa devem entrar em campo com uma equipe reserva. Como chega o Real Madrid Embora a partida não tenha grande importância para este fim de temporada, a expectativa é que os torcedores compareçam ao Santiago Bernabéu para seguir a comemoração pelo título Espanhol. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao mesmo tempo, o técnico Carlo Ancelotti já avisou que dará oportunidade a outros jogadores e deve preservar seus principais jogadores para a final da Champions. Contudo, as baixas confirmadas no time merengue ficam por conta de David Alaba, que está fora da temporada, e Tchouaméni, grande dúvida para o jogo decisivo contra o Borussia Dortmund, em Wembley.

Como chega o Alavés Por outro lado, o Alavés também não tem muitas pretensões para esta reta final da La Liga e, assim como o Real Madrid, apenas cumpre tabela nas últimas rodadas. No entanto, a equipe vive um grande momento no Campeonato Espanhol e, além de ter arrancado um empate nos acréscimos diante do Girona no último compromisso, o time não perde há quatro jogos na competição. A boa notícia para o técnico Luis García fica por conta do retorno de Omorodion, que volta após cumprir suspensão. Por fim, Sedlar, Gorosabel e Rubén Duarte, lesionados, seguem como desfalques.