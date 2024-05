Peñarol x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Com 100% de aproveitamento nos quatro jogos que disputou até agora na Libertadores, Galo agora mira na melhor campanha de toda a competição Crédito: Jogada 10

Com uma campanha só de vitórias até o momento na Libertadores e com presença certa nas oitavas de final da competição, o Atlético-MG viaja para Montevidéu para enfrentar o Peñarol (Uruguai) nesta terça-feira (14), às 19h, no Estádio Campeón del Siglo. O confronto, afinal, é válido pela penúltima rodada do Grupo G. Onde assistir O canal por assinatura ESPN e o serviço de streaming Star+ transmitem a partida ao vivo.

Como chega o Atlético Na liderança do grupo com 12 pontos, o Galo, em resumo, agora busca a melhor campanha da fase de grupos. Essa posição, aliás, daria ao time mineiro a vantagem de disputar os jogos de volta da fase eliminatória (das oitavas até a semifinal) em Belo Horizonte. Para alcançar essa meta nesta rodada, dessa forma, é necessário vencer os uruguaios e contar com tropeços de Bolívar (Bolívia), River Plate, Talleres (Argentina) e Palmeiras, que têm 10 pontos cada. Como chega o Peñarol O Peñarol, na segunda posição do grupo com seis pontos, em suma, ainda pode se classificar nesta rodada. Para isso, portanto, o time aurinegro precisa vencer o Atlético e torcer para que o Rosario Central (Argentina), com quatro pontos, não vença o Caracas (Venezuela), que é o lanterna com um ponto. Rosario Central e Caracas, por fim, se enfrentam na quinta-feira (16), às 19h, no Gigante de Arroyito.