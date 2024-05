Ídolo insinua que jogadores do Manchester United estão simulando contusão

O Manchester United passa por uma campanha emblematicamente negativa. Afinal, atingiu a temporada com mais derrotas em sua história na Premier League, com 14. A gota d’água para o ex-atacante Wayne Rooney foi a derrota para o Arsenal por 1 a 0, no último domingo (12). O ídolo criticou os atuais atletas do elenco. Ele insinua que eles estão simulando contusões.

“Há alguns jogadores muito bons no elenco e seu desempenho está muito aquém. Você olha as lesões, e alguns deles, com certeza, poderiam jogar. Tem uma Eurocopa e uma final de Copa da Inglaterra chegando. É fácil para os jogadores ficarem um tempo fora e, então, voltar para a Euro. Vi isso eu mesmo, ao longo dos anos. Só acho que os jogadores que têm se lesionado não estão recebendo nenhum crédito no momento”, apontou Rooney.