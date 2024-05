Girona x Villarreal: escalações e onde assistir

A reta final do Campeonato Espanhol promete grandes emoções na briga pela vice-liderança. O Girona, atual terceiro colocado, recebe o Villarreal nesta terça-feira (14), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 36ª rodada da La Liga, e pode dormir na segunda posição em caso de vitória diante de seus torcedores no Estádio Montilivi, na Catalunha.

Como chega o Girona

Com a classificação histórica para a próxima edição da Champions, o Girona luta pela vice-liderança do Espanhol há três rodadas para o fim da competição. A equipe tropeçou no Alavés em seu último jogo e viu o Barcelona retomar o segundo lugar. Apenas um ponto separa as equipes na tabela. Ou seja, em caso de triunfo nesta terça, o Girona coloca pressão nos adversários e assume, mesmo que provisoriamente, a segunda posição.

Ao mesmo tempo, o retrospecto recente em casa é positivo. Assim, o Girona venceu seus últimos cinco jogos como mandante e chega embalado para somar mais três pontos.