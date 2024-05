Atacante paga quantia milionária para voltar ao La Coruña e marca gol decisivo

Lucas Pérez, ex-Arsenal, anotou o gol que garantiu a classificação da tradicional equipe, seu time do coração, para a segundona do Espanhol

No caso, o jogador marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Barcelona B, que assegurou a liderança absoluta na terceira divisão do Espanhol. Posteriormente, a classificação para a segundona da competição nacional. Lucas desabafou sobre o momento especial e seu retorno ao La Coruña bastante contestado.

O atacante Lucas Pérez retornou ao Deportivo La Coruña em janeiro do ano passado. O movimento foi impactante e surpreendente. Isso porque ele deixou o Cádiz, da primeira divisão da Espanha. Além de desembolsar R$ 3 milhões para voltar ao seu clube do coração para disputar a Terceirona. Mesmo assim, depois de pouco mais de um ano, a decisão mostrou-se acertada. Afinal, ele marcou o gol decisivo que garantiu o acesso da tradicional equipe.

“Me chamaram de louco quando troquei a primeira divisão pelo Deportivo. Bendita loucura!”, celebrou Pérez depois da confirmação do acesso da equipe.

O atacante, de 35 anos, é uma das principais peças do clube na tentativa de retornar à elite do Campeonato Espanhol. Aliás, Lucas está em sua terceira passagem pelo La Coruña. As duas primeiras por empréstimo sendo cedido por Paok, da Grécia, e Arsenal, da Inglaterra. Esta última já de forma definitiva. Vale ressaltar que é o time que ele mais defendeu na carreira, com 148 jogos, com 54 gols marcados e 26 assistências.

Luta do La Coruña para retornar à elite do Espanhol

A tradicional equipe espanhola caiu para a segunda divisão nacional na temporada 17/18. Nas duas seguintes ficou na segundona. Em seguida, passou a disputar a terceira categoria do futebol local desde 2020. O La Coruña tem uma forte ligação com brasileiros. Afinal, seu único título nacional em 99/00 tinha Djalminha, Mauro Silva e Flavio Conceição no elenco.