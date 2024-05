Silvio Luiz está internado na UTI em São Paulo

O narrador esportivo Silvio Luiz está em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Oswaldo Cruz, no Centro de São Paulo. A informação é do G1. O hospital afirmou que não vai divulgar um boletim sobre seu estado de saúde.

Silvio Luiz tem 89 anos e já havia sido internado após passar mal durante a transmissão da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos. Foi no dia 7 de abril, quando ele comentava o jogo ao lado dos humoristas Carioca e Bola. Os colegas perceberam que Silvio estava com dificuldade para falar. Assim, acionaram a produção, que chamou os socorristas. Então, Silvio Luiz permaneceu no hospital até o dia 3o.

Mãe locutora foi inspiração para Silvio Luiz

O locutor – cujo nome leva Y na grafia original (Sylvio Luiz Perez Machado de Souza) – nasceu em 14/7/1934 na capital paulista. Ele começou a se interessar por esporte ainda na infância. Afinal, recebia influência da mãe, Elizabeth Darcy, uma das pioneiras na locução na Rádio Tupi. Silvio também é juiz de futebol, com formação em 1965 na Escola de Árbitros da Federação Paulista. Como locutor esportivo, ele é autor de bordões que ganharam popularidade. Desse modo, “Pelas barbas do profeta” e “Confira comigo no replay” já se tornaram marcas de sua criatividade.