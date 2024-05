Palmeiras recebe novas propostas por Flaco López, mas veta saída

Dois clubes, um da MLS americana e outro que disputa o Espanhol, procuraram o Verdão, mas diretoria aposta no planejamento que fez com o atleta

O Palmeiras vetou a saída de Flaco López nesta temporada após receber mais duas propostas pelo atacante. Um clube que disputa a liga dos Estados Unidos (MLS) e outro do Campeonato Espanhol — ambos não revelados — apresentaram propostas de empréstimo com opção de compra, em caso de cumprimento de metas. O modelo se assemelha, aliás, ao da transferência de Atuesta para o Los Angeles FC.

A diretoria alviverde, contudo, disse ‘não” às ofertas por Flaco López, artilheiro da equipe em 2024 e em alta com a comissão técnica. O jogador, que custou R$ 45 milhões aos cofres do Alviverde em 2022, soma tem 11 gols neste ano e foi o artilheiro do Paulistão.

Aos 23 anos, o argentino chegou a entrar na mira de dois clubes de seu país no começo deste ano, o River Plate e o Racing. Todavia, o Verdão confia no planejamento que fez com o atleta e nos resultados a médio prazo. Uma negociação do atleta ocorreria somente em caso de uma proposta considerada irrecusável.