Em jogo de duas viradas, nos acréscimos Corinthians vence o São Paulo no Feminino

Tricolores crescem no segundo tempo, conquistam a virada, mas as Brabas demonstram poder de reação e asseguram a vitória

Com o resultado positivo, o Corinthians permanece na liderança de forma isolada, com 28 pontos e uma vantagem de seis para a segunda colocada. Com o revés, o São Paulo estaciona nos 17 pontos, mas continuará na quarta colocação. Vale ressaltar que o time tem uma partida a menos.

Em jogo movimentado, o Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 2, neste domingo (12), na Neo Química Arena, pela décima rodada do Brasileirão Feminino. O Majestoso teve trama surpreendente. Isso porque as Tricolores tiveram uma excelente atuação, mas as Brabas comprovaram seu favoritismo, marcaram duas vezes nos acréscimos e asseguraram o triunfo. Jheniffer, Victória Albuquerque e Jaqueline fizeram para as donas da casa. Mariana Santos empatou para as Tricolores e Bia Menezes fez o da virada.

Corinthians na frente

Começo de jogo predominante do São Paulo com bastante intensidade de maneira surpreendente. Até porque o Corinthians é a equipe com histórico vitorioso no torneio com títulos seguidos. No entanto, a equipe mesmo atuando em casa encontrava dificuldade, principalmente em manter a posse de bola.

Aos cinco minutos, após cobrança de falta do Tricolor para a área, a goleira do Timão, Kemelli, tentou encaixar e deu sobra. Aline Milene teve a oportunidade de marcar, mas chutou para fora. No rebote, as visitantes quase marcaram. As Brabas ajustam a marcação. Onze minutos depois, com passe em profundidade, Tamires dividiu com a oponente e a bola ficou viva. Assim, a centroavante Jheniffer se aproveitou, invadiu a área e colocou o Corinthians em vantagem no placar. O São Paulo cresceu, passou a finalizar com mais frequência, porém sem caprichar.

Segunda etapa com duas viradas

Logo aos quatro minutos da etapa complementar, Dudinha conseguiu vencer a marcação e cruzou na área. Mariana Santos, que entrou no intervalo, vence a marcação, subiu sozinha e marca de cabeça. Posteriormente, o embate ficou mais dinâmico. Tamires escapou pelo lado esquerdo de ataque e serviu Duda Sampaio na entrada da área. A camisa 27 tentou a finalização e carimbou a trave da goleira Carlinha. Contudo, as Tricolores Paulistas conseguiram a virada. A lateral esquerda Bia Menezes aproveitou erro de domínio da adversária, carregou e já na área e acertou linda finalização no ângulo, aos 18 minutos.