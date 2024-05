Juventus x Salernitana: onde assistir, escalações e arbitragem

A Juventus entra em campo em quarto lugar, com 66 pontos. Assim, há poucas chances da Velha Senhora ultrapassar o Milan (74) e de ser ultrapassado pela Atalanta, primeiro fora do G4, com 60. Mas pode voltar ao terceiro lugar e passar o Bologna (que venceu neste sábado e tem 67 pontos). O título já é da Inter de Milão, que venceu na sexa-feira (10) e passou tem 92 pontos. A Salernitana, por sua vez, é a lanterna com 15 pontos e já está matematicamente rebaixada.

Em partida válida pela 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Italiano, o Scudetto, a Juventus recebe a Salernitana neste domingo (12). O confronto em Turim começará às 13h, no horário de Brasília.

Onde Assistir

O Star + transmite o confronto a partir das 13h (horário de Brasília).

Como chega a Juventus

Com a vaga na Champions League de 2024/2025 muito bem encaminhada e de olho na final da Copa da Itália (quara-feira, contra a Atalanta), a Velha Senhora pode poupar alguns titulares. Além disso, a Juventus não terá o lateral-esquerdo/zagueiro brasileiro Alex Sandro, lesionado. Já Fagiolo, Weah e Pogba (este por doping), estão suspensos. Além disso, a equipe comandada por Massimiliano Allegri ainda tem o lateral-direito brasileiro Danilo e o atacante turco Yildiz como dúvidas, afinal, ainda se recuperam de lesões.

Como chega a Salernitana

A equipe da cidade de Salerno, nas proximidades de Napoli, tem ainda mais problemas do que a Juventus. Afinal, os dois jogadores mais famosos do time são dúvidas: o zagueiro alemão Jérôme Boateng, ex-Bayern e Manchester City, e o meia-atacante Antonio Candreva, que soma passagens por Juventus, Internazionale, Sampdoria, Lazio e Seleção Italiana. Outra dúvida está no lateral-esquerdo croata Bradaric, campeão francês com o Lille há três temporadas. Já o goleiro mexicano Ochoa, velho conhecido dos brasileiros pelos embates em Copas do Mundo, certamente não joga, machucado.