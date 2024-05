Flamengo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste sábado (11/5), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão-2024. O jogo será às 16h (de Brasília) e pode levar o Rubro-Negro, que tem oito pontos, para a liderança provisória da competição. Já o Timão, que tem cinco pontos ultrapassará o time carioca em caso de sucesso neste duelo entre os times com as maiores torcidas do país.

A Voz do Esporte fará uma cobertura especial, com a transmissão começando bem antes, a partir das 14h30, trazendo todas as informações sobre as equipes num pré-jogo com a qualidade da emissora prêmio Aceesp-2023 de melhor mídia digital. E com a bola rolando, Cesar Tavares está na narração