Carro, imóvel, salário… Qual é o tamanho do patrimônio de Mbappé?

Mbappé, de 25 anos de idade, anunciou nesta sexta-feira que não fica no PSG para a próxima temporada e postou um vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira (10) para agradecer ao clube. Então, desta forma, a tendência é que o jogador vá para o Real Madrid.

Mbappé começou a carreira profissional no Monaco (FRA), em 2017 ele acertou com o PSG e passou sete anos na capital francesa, tendo um dos maiores salários do mundo. Mas fica o questionamento: qual é o tamanho da riqueza de Mbappé?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

SALÁRIO DE MBAPPÉ NO PSG

Segundo o jornal “L’Equipe”, Mbappé recebe até o fim da temporada o maior salário – disparado – da League one. Aliás, o francês recebe 6 milhões de euros por mês, cinco vezes mais do que Marquinhos e Dembelé, que recebem 1,12 milhão de euros cada e que fecham o top 3 da França.