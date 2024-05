Bahia x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e RB Bragantino duelam neste domingo (12), às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço chega embalado é o vice-líder da competição com 10 pontos, o mesmo que o líder Athletico, mas atrás por conta do saldo de gols. Por sua vez, o Massa Bruta também está empolgado já que ainda não perdeu na competição e tenta manter essa invencibilidade para subir ainda mais na tabela. Os paulistas estão na quinta colocação, com nove pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir:

A partida terá transmissão do Premiere.