VP jurídico do Vasco comenta possível afastamento de diretores da 777: ‘Impacto direto’

“A 777 não respondeu nossos últimos questionamentos. Estamos ainda mais preocupados com essas notícias recentes que informam o afastamento de Josh Wander e Steve Pasko do grupo 777. Caso confirmados o afastamento dos controladores do futebol e a falência ou grave comprometimento financeiro da 777, teremos um impacto direto na situação do Vasco SAF. Além do comprometimento do aporte de setembro, a operação da SAF seria seriamente atingida neste momento. Seja porque o Josh é o presidente do Conselho de Administração do Vasco SAF, seja porque o Pasko, em tese, é o controlador final do futebol”, disse o VP jurídico.

Processo nos Estados Unidos

Segundo informou o jornal inglês Financial Times, além da falha na aquisição dos Toffees, a 777 responde processo na Justiça dos Estados Unidos por fraude. Um memorando obtido pelo jornal revela que a 777 contratou profissionais da B Riley Advisory Services, empresa consultora de finanças. A intenção é auxiliar na gestão de “desafios operacionais”.

A extensa matéria da “Josimar Football” explica que esse processo, movido pela Leadenhall, foi a gota d’água para a situação da 777. O processo por fraude e penhora dupla de 350 milhões de dólares em ativos da empresa, uma das principais credoras da dona de 70% das ações da SAF do Vasco. Há fortes acusações de que a empresa estaria em um “jogo gigante e esquema Ponzi”. Dessa forma, o Everton seria apenas “o mais recente objeto brilhante do esquema fraudulento de Wander”.