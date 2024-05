Vasco reintegra volante Rodrigo e lateral Julião ao elenco

Dupla treinava em horários alternativos desde o dia 24 de janeiro, mas agora volta às atividades junto do grupo do Vasco

Em meio à pressão por resultados no Campeonato Brasileiro, o Vasco reintegrou dois jogadores que treinavam separados do elenco desde janeiro. Tratam-se do volante Rodrigo e o lateral-esquerdo Julião, que se uniram ao restante do grupo na atividade da última terça-feira (8), no CT Moacyr Barbosa. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, ambos participaram normalmente das atividades comandadas pelo interino Rafael Paiva, que está à frente da equipe desde a saída de Ramón Díaz. No momento, o Cruz-Maltino segue na busca para a contratação de um novo comandante. O diretor de futebol Pedro Martins tem mapeado o mercado com a diretoria para ser assertivo na contratação.