Sem Neymar, Dorival pede Brasil com responsabilidades divididas

Com a ausência de Neymar na lista de convocados para a Copa América (lesionado), o treinador Dorival Júnior pediu que todos os jogadores tenham responsabilidades na Seleção e não só Vini Jr. O atacante, aliás, é atualmente um dos melhores jogadores do Real Madrid e do mundo.

“Se Deus quiser, teremos Neymar em breve. Temos que fazer aflorar a responsabilidade de cada um dentro do nosso grupo. É fundamental ter um processo para que não tenhamos só um protagonista… O Evanilson é um jogador que vem chamando a atenção. Tem entendimento claro da função que executa. Sai para ser um homem que complemente à frente da área como também infiltra nos momentos que atacamos pelos lados. É um jogador muito interessante. Se fizer como no clube, será uma grata surpresa. Nos surpreendeu nas nossas avaliações. Já era um nome comentado na primeira convocação e agora, em função de uma lesão na manhã de hoje com o Richarlison, passa a ser um jogador com que contamos”, completou Dorival.

Os convocados para a Copa América que atuam no exterior vão se apresentar no dia 30. Já os atletas que defendem times brasileiros são aguardados a partir do dia 3 de junho, em Orlando, nos Estados Unidos, país-sede da competição. Assim como Militão, Vini Jr e Rodrygo, que disputam a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid no dia 1º de junho. O torneio será disputado entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

Na primeira fase, a Seleção estará no Grupo D, ao lado de Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Além da Copa América, os convocados (veja a lista completa aqui) também estarão à disposição de Dorival Júnior para a disputa de amistosos contra México e EUA, nos dias 08 e 12 de junho.