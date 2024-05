Marcelo diz que Fluminense ‘soube sofrer’: ‘Libertadores não tem jogo fácil’

Lateral-esquerdo elogia postura do Tricolor em vitória por 1 a 0, em Santiago, no Chile, sobre o Colo-Colo pela Libertadores

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Colo-Colo-CHL, o Fluminense se isolou na liderança do Grupo A da Libertadores, com oito pontos. Apesar de não ter apresentado seu toque de bola característico, o Tricolor soube suportar a pressão do adversário e ser letal na frente para ficar com os três pontos. O lateral Marcelo elogiou a postura da equipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Partida muito difícil. O mais bonito do futebol é saber sofrer e não desistir de jogar e tentar. A equipe rival é boa, é bem treinada, mas soubemos sofrer. Normalmente não temos bolas longas, mas hoje fizemos. Ainda tem muitas partidas pela frente, mas estamos muito contentes”, disse o lateral.