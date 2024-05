Luis Zubeldía tem início melhor que Thiago Carpini no São Paulo

Técnico Luis Zubeldía apresenta números positivos em seu início no comando do Tricolor e anima a torcida Crédito: Jogada 10

Na última quarta-feira (8), o São Paulo, de Luis Zubeldía, foi até o Chile e conquistou um triunfo por 3 a 1 em cima do Cobresal. O placar favorável colocou o Tricolor Paulista nas oitavas de final da Libertadores da América. Além do resultado positivo em campo, o fator Luis Zubeldía começa a ganhar cada vez mais espaço nos bastidores do CCT da Barra Funda. Intenso nos trabalhos de campo, o comandante impõe seu estilo diante do elenco, que parece abraça-lo para render dentro das quatro linhas.

Um dos pontos que tem sido muito elogiado é a vibração na hora dos gols. O treinador mostra que o ânimo está alto e abraça os jogadores com vontade. Reação Se na Libertadores a vida está decidida, no Campeonato Brasileiro a reação teve início. Com quatro pontos em dois jogos, ele deixou o São Paulo na metade superior da classificação. Atualmente, a equipe é a oitava colocada, com sete pontos. Luis Zubeldía x Thiago Carpini Nos números dos técnicos, o argentino aparece com superioridade em relação ao brasileiro. Só para ilustrar, nos primeiros cinco jogos são quatro vitórias e um empate. Enquanto isso, Thiago Carpini teve três vitórias e dois empates. A diferença é que um dos empates rendeu título ao antecessor.