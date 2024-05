Inter e Grêmio esperam diminuição do nível da água para verificar os prejuízos

No caso do Imortal, mesmo sem condições de acesso, a primeira informação sobre o centro de treinamento Luiz Carvalho é que a água não alcançou o nível de estrutura do prédio. Assim, não haveria danos aos equipamentos da academia e do departamento médico. Com isso, os campos devem ser o maior problema para o clube, pois deve ser necessário um tempo considerável para recuperar as condições ideais para uso. Com relação ao estádio, a possibilidade de ter o aval para funcionamento entre os próximos 30 dias é bem pequena. Tal previsão foi confirmada pelo próprio presidente do Tricolor Gaúcho, Alberto Guerra.

Internacional e Grêmio vão aguardar a diminuição do nível da água em Porto Alegre para analisar os prejuízos que sofreram. Principalmente em suas estruturas dos CTs Parque Gigante e Luiz Carvalho, respectivamente. Assim como em seus estádios, o Beira-Rio e a Arena, que foram inundados pelas enchentes. Por tal situação, ambas as equipes ainda não têm prazo para retornar às atividades e o futebol deixa de ser prioridade momentaneamente.

A situação do Internacional é semelhante, pois tanto centro de treinamento como o Beira-Rio foram completamente tomados pela água. Inicialmente, o Colorado colocou como prazo para retorno aos treinos a última quinta-feira (02). Porém, já prolongou a volta para a próxima segunda e com nova possibilidade de adiamento.

“O mais importante agora é o patrimônio da vida, tirar as pessoas dessa situação. São consequências que serão levantadas depois, do ponto de vista material. O complexo Beira-Rio, nosso CT, estruturas todas tomadas por água, uma situação que ainda não nos permitiu fazer esse levantamento”, esclareceu o cartola do Inter.

Futebol vira plano B para Inter e Grêmio

Nesta situação de catástrofe, o futebol ficou em segundo plano. Assim, a prioridade passa a ser contribuir e influenciar à ajuda das vítimas, muitas delas funcionárias e torcedores, além da sociedade no geral. Com isso, os integrantes dos elencos de ambas as equipes participam de resgates em áreas alagadas. Bem como na contribuição de doações e distribuições de comida.

Alguns exemplos são o goleiro Rochet e o volante Thiago Maia, do Internacional, além do arqueiro Caíque e do centroavante Diego Costa, do Grêmio.

Internamente em ambos os clubes, o discurso é de adotar cautela para tomar decisões a respeito dos próximos passos. Especialmente pela gravidade, impacto e complexidade da catástrofe no Rio Grande do Sul. A avaliação dos estragos em suas estruturas será possível apenas quando o volume de água baixar. Assim como a população tiver condições de iniciar uma reorganização.

Vale relembrar que os compromissos nacionais dos clubes gaúchos, tanto como mandante e visitante, foram adiados até o dia 27 de maio. Já a nível continental, a Conmebol adiou o duelo do Internacional com o Delfín, do Equador, pela Sul-Americana, que ocorreria no dia 16. Aliás, o Tricolor Gaúcho passou por situação semelhante, mas em seu embate com o Estudiantes pela Libertadores, marcado para o dia 15.

