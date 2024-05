Ex-Palmeiras doa 3 mil fardos de água para o Rio Grande do Sul

Moisés surgiu no América-MG, mas se destacou com a camisa do Palmeiras. Ele passou também pelo futebol chinês antes de retornar a Minas Gerais Crédito: Jogada 10

Ex-jogador do Palmeiras e com passagem pelo futebol chinês, o meia Moisés, atualmente no América-MG, participou da ação voltada para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na última quinta-feira (10), o atleta fez doações de três mil fardos de água. A entrega foi feita no Aeroporto da Pampulha, local onde a população de Belo Horizonte e região está entregando as doações.