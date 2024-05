Evanilson é a grande surpresa da lista de Dorival. Veja gols do atacante!

O técnico Dorival Júnior convocou, nesta sexta-feira (10), os jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa América. A grande surpresa da lista ficou por conta do atacante Evanilson. O jogador do Porto, de Portugal, foi convocado depois de lesão de Richarlison, do Tottenham, revelada pelo treinador nesta manhã. O atleta vem se destacando na Europa com 24 gols e quatro assistências em 39 jogos. Ele deve disputar posição com Endrick.

“(Evanilson) É um jogador que vem chamando a atenção. Tem entendimento claro da função que executa. Sai para ser um homem que complementa a frente da área como também infiltra nos momentos que atacamos pelos lados. É um jogador muito interessante. Se fizer como no clube, será uma grata surpresa. Nos surpreendeu nas nossas avaliações. Já era um nome comentado na primeira convocação e agora, em função de uma lesão na manhã de hoje com o Richarlison, passa a ser um jogador com que contamos “, disse Dorival Júnior.