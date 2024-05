Estêvão despista sobre interesse do Chelsea: ‘Minha cabeça está no Palmeiras’

O garoto Estêvão se tornou um dos assuntos mais comentados no Palmeiras nesta semana. Muito por conta do interesse do Chelsea em contar com a joia palestrina no futuro. Contudo, após a vitória por 5 a 0 diante do Liverpool-URU, nesta quinta-feira (9), o atacante deixou claro que sua cabeça está apenas no Verdão.

“Minha cabeça está 100% no Palmeiras. Não penso nisso. Só em como vou dar meu melhor no campo e como ajudar o Palmeiras. Tento o máximo me esforçar em campo para dar alegrias à torcida palmeirense’, disse Estêvão, após a partida.