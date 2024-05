Dorival Júnior ‘entrega’ lesão de Richarlison

Atacante da Seleção Brasileira e do Tottenham está fora da Copa América. Lesão acontece em momento de alta na temporada de Richarlison

O treinador Dorival Júnior “entregou” que o atacante Richarlison está lesionado. Assim, o atleta do Tottenham, da Inglaterra, não pôde ser convocado para dois amistosos no mês que vem e para a Copa América de 2024, entre o final de junho e início de agosto.

Sem o atacante, Dorival Júnior chamou Evanilson, do Porto, para os confrontos da Seleção Brasileira. Além do jovem de 24 anos, o comandante também convocou Vini Jr, Savinho, Raphinha, Martinelli e Endrick e Rodrygo. Vale lembrar que Neymar, também lesionado, é outra baixa de Dorival.

“O Evanilson é um jogador que vem chamando a atenção. Tem entendimento claro da função que executa. Sai para ser um homem que complemente à frente da área como também infiltra nos momentos que atacamos pelos lados. É um jogador muito interessante. Se fizer como no clube, será uma grata surpresa. Nos surpreendeu nas nossas avaliações. Já era um nome comentado na primeira convocação e agora, em função de uma lesão na manhã de hoje com o Richarlison, passa a ser um jogador com que contamos”, comentou Dorival.