Coritiba terá camisa especial em alusão à tragédia no RS; veja

O Coritiba arrecadou, em menos de uma semana, seis toneladas em doações que já estão sendo enviadas para as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Nesta última quinta-feira (9), foi iniciada a segunda fase, com foco na arrecadação de água. Esta, inclusive, deve permanecer até o outro domingo (19).

No entanto, também podem ser doados alimentos não perecíveis, ração e produtos de higiene e limpeza (roupas não serão mais recebidas neste momento). As doações podem ser feitas nas Lojas Sou 1909, Central de Sócios e na Carreta Neodent, localizada no estacionamento do Couto Pereira, estádio do Coritiba, no bairro Alto da Glória.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como parte desta segunda etapa, no sábado (11), no duelo contra o Avaí, o Coritiba levará uma mensagem especial na camisa. Incentivado pelos patrocinadores – Reals, Neodent, Ligga e Vale Bonus – que cederam o seu espaço, os jogadores vão a campo com parte da frase que faz referência ao hino do Rio Grande do Sul ‘Povo forte, aguerrido e bravo’ na parte da frente da camisa. Nas costas, a mensagem será ‘SOS RS’ com um QR Code disponibilizado pelo Governo do Rio Grande do Sul para pessoas que desejam ajudar nas doações com dinheiro.