CBF inicia a campanha de doação às vítimas das enchentes no RS com presença de jogadores da Seleção

A CBF já deu início à campanha de doação às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O programa é uma colaboração da entidade máxima do futebol brasileiro com a Imply, companhia especializada na venda de ingressos com sede no interior gaúcho. Assim, a iniciativa tem o intuito de mobilizar a estrutura dos demais clubes do futebol brasileiro a ajudar a população gaúcha.

Importante destacar que a campanha e todo valor arrecadado passarão por perícia da consultoria Ernst & Young para dar transparência ao público. Aliás, o site para realizar as contribuições é https://cbf.eleventickets.com/#!/home. Essas ofertas podem ser feitas tanto por pessoa física ou jurídica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A CBF também auxiliou de outra maneira a população gaúcha que sofreu danos com as enchentes. Afinal, a entidade fez uma doação de R$ 1 milhão pela plataforma. Ainda deixará à disposição do governo do Rio Grande do Sul uma cota de R$ 1 milhão de medicamentos em parceria com a Cimed.