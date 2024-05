Calleri volta a sofrer com rotina de lesões no São Paulo

Na vitória do São Paulo contra o Cobresal, na quarta-feira (8), pela Libertadores, Calleri deixou o gramado com dores na panturrilha direita. Após exames, foi constatado uma lesão muscular que vai deixar o centroavante fora dos gramados até o final do mês de maio. Entretanto, esta é a décima contusão do argentino desde que voltou ao MorumBIS.

A torcida do São Paulo esperou por cinco anos, até ver o retorno de Jonathan Calleri ao clube. Sua segunda passagem vem sendo marcante até então. Afinal, o argentino conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil, sendo sempre um dos protagonistas da equipe. Contudo, o jogador também vem lidando com um problema rotineiro nas últimas temporadas: as lesões.

A lesão que tirou Calleri de ação por mais tempo foi no ano passado. O centroavante passou por uma cirurgia no tornozelo direito por causa de dores que tinha no local. O argentino revelou que jogou boa parte da temporada com dores no local. Contudo, após a conquista da Copa do Brasil, ele decidiu passar por cirurgia, pensando em chegar 100% para a final da Supercopa.

Aliás, o ano passado acabou sendo a temporada que Calleri mais perdeu jogos com a camisa do São Paulo. Afinal, foram 22 partidas, muito por conta da cirurgia no tornozelo. Neste ano, o argentino já sofreu com dores musculares e até dengue. Agora, a panturrilha direita virou a nova ”dor de cabeça” do atleta.

Calleri desabafa após nova lesão

Ao final do embate contra o Cobresal, Calleri desabafou e disse que vai rever o que tem feito no dia a dia para diminuir o número de problemas físicos.