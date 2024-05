Vasco anuncia Betfair como nova patrocinadora máster; acordo é o maior da história do clube

O Vasco tem um novo patrocinador máster. Nesta quinta-feira, afinal, o Cruz-Maltino oficializou parceira com casa de apostas Betfair, que estampará sua marca na camisa até o fim de 2025. O acordo representa o maior patrocínio da história do clube.

“É uma honra e uma conquista fechar essa parceria, a maior da história do Vasco, com a Betfair. Foram semanas de trabalho intenso para conseguir o melhor pro nosso clube com uma empresa enorme e consolidada. Temos desafios ainda pela frente mas o nosso compromisso de trabalhar sério e duro pelo Vasco continua”, disse Lúcio Barbosa, CEO do Vasco.