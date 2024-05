San Lorenzo bate Del Valle e embola Grupo F da Libertadores

Em confronto importante no Grupo F da Libertadores, o San Lorenzo venceu o Independiente del Valle, no Nuevo Gasómetro, por 2 a 0. Com o marcador, os argentinos chegaram aos quatro pontos, mesma quantia do próprio adversário, mas atrás nos critérios de desempate. Também pelos critérios em questão, o Liverpool (Uruguai) está na lanterna, mesmo tendo quatro unidades, enquanto o Palmeiras é líder isolado da chave, com dez pontos.

Com maior urgência do triunfo, os argentinos tinham maior iniciativa na busca pelo sistema ofensivo. Todavia, nos primeiros minutos, o duelo foi mais disputado do que, necessariamente, inspirado. Apesar do contexto, os anfitriões foram premiados pela insistência com 16 minutos quando o chute cruzado de Nahuel Barrios ficou nos pés de Alexis Cuello. Ele dominou e bateu onde Moisés Ramírez até tocou na bola, mas não evitou o balançar das redes. De início, o lance foi impugnado com marcação de impedimento, mas a revisão do Árbitro de Vídeo validou o tento.