Palmeiras feminino vai disputar torneio nos Estados Unidos

Competição acontecerá no mês de agosto, durante a paralisação do Campeonato Brasileiro, por conta das Olímpiadas de Paris.

Até o momento, estão confirmados, além do Palmeiras, a Juventus, da Itália, o Racing Louisville FC-EUA e mais um time de fora do Brasil a ser divulgado em breve pela organização do torneio. Cada equipe jogará duas partidas. As semifinais serão em jogo único e quem vencer avança para a grande final. Os derrotados fazem a disputa de terceiro lugar.

Além disso, a competição não deve prejudicar o Palmeiras na disputa das outras competições na temporada. Afinal, o torneio está marcado para acontecer durante a pausa do Brasileirão Feminino. Isso vai acontecer devido às Olimpíadas de Paris, entre 26 de julho e 11 de agosto.

O Verdão, por sua vez, vê uma boa oportunidade de deixar a equipe em ritmo de jogo durante a pausa. As Palestrinas estão na vice-liderança do nacional, com 19 pontos, e voltam a campo no sábado, quando fazem o clássico contra o Santos, às 17h, no Jayme Cintra, em Jundiaí.

Contudo, existe uma certa preocupação por conta da paralisação por conta das Olímpiadas. Assim, o “The Women´s Cup” aparece como uma forma da técnica Camilla Orlando deixar suas jogadoras ativas.