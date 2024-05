Liverpool-URU x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Christian Rafael narra esta partida que pode deixar o Verdão com a classificação encaminhada para as oitavas de final

Liverpool-URU e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (9/5), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo F da Libertadores. Líder com sete pontos, o Verdão pode encaminhar a sua classificação às oitavas antecipadamente se vencer. Afinal, deixaria o time rival parado nos quatro pontos, enquanto Del Valle (4 pontos) e San Lorenzo (1) se enfrentam no outro jogo e um deles ficará para trás. Para não perder nenhum detalhe desta partida, acompanhe a cobertura da Voz do Esporte. Ela começa bem antes, às 17h30, com um esquenta de primeira. O comando e a narração é de Christian Rafael.

Christian Rafael está na narração, mas a cobertura ainda conta com João Lotufo nos comentários e Rogério Sousa nas reportagens. Não deixe de conferir a cobertura raiz da Voz do Esporte. Basta clicar na arte acima.